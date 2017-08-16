Şırnak'Ta Namaz Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda, Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma yaşandı.



Çatışmada 1 asker şehit oldu.



Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.