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Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit oldu

Şırnak'Ta Namaz Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda, Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma yaşandı.

Çatışmada 1 asker şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çatışma #terörist #pkk #namaz dağı #şırnak
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