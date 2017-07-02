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Şırnak'ta PKK'lı teröristler şantiyeye saldırdı: Bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

Şırnak'ta karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Şırnak'ta PKK'lı teröristler şantiyeye saldırdı: Bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

Yapımı süren Şırnak-Van karayolunun 20. kilometresinde çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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