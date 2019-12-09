Şırnak'ta şehit olan Esma Çevik ve Kemal Sayar için tören
Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) için tören yapıldı.
Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Çevik ve Sayar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Törenin ardından helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen şehit Çevik'in naaşı uçakla İstanbul'a, şehit Sayar'ın naaşı ise Samsun'a uğurlandı.
Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.
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