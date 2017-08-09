Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslerde arama yapıldı.



Aramalarda terör örgütüne üye olduğu, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.