Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.