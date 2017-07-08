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Şırnak'ta terör operasyonu

İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #operasyon #idil
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