İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

