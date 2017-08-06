Şırnak'ın İdil'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil'in ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.



Bazı adreslerde yapılan aramada 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.