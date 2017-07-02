Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.



Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.