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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 korucu da yaralandı

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludere #terör saldırısı #şırnak
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