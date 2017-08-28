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Şırnak'ta terör saldırısı: 3 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta terör saldırısı: 3 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi öldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.

Kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur.
 
Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır.

ulusal.com.tr





Etiketler; #şırnak #pkk #uludere
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