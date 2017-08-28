Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi öldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 işçi yaşamını yitirdi.
Kaçan teröristleri yakalamak için bölgede operasyon başlatıldı.
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda 3 işçimiz şehit olmuştur.
Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır.
ulusal.com.tr
Şırnak'ın Uludere ilçesinde teröristlerce yol yapımında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım inşaatında çalışanlara yapılan saldırıda 3 işçi öldü.
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