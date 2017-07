Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkan 23. jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı konuşmasını "en büyük asker bizim asker" sloganlarıyla tamamladı.

TSK'nın büyük bölümünün darbeye karşı durduğunu hatırlatan Tümgenerak Tarakçı " Bu vatanın birliği ve beraberliği, için Şırnaklılarla el birliği ile çalışacağız" dedi.



Şırnak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü'nün ardından Karayolları Kavşağı'nda kurulan alana gelen kalabalık, burada demokrasi nöbeti tutmaya başladı. Demokrasi nöbetinin tutulduğuı alanda kurulan 2 dev ekrandan 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların görüntüleri yansıtılırken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş de demokrasi nöbeti tutan vatandaşların arasına katıldı.



Demokrasi nöbeti sırasında bir konuşma yapan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı bu memleketin evlatlarının yüz yıllardır huzuru hak ettiğini belirterek, "1980'lerden beri bu topraklarda oynanan oyunları gördünüz ve en güçlü karşılığı verdiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yolda verdiğiniz her türlü mücadelede, her daim yanınızda, arkanızda, sizlerle beraberdir."dedi.



TÜMGENERAL TARAKÇI:GELECEK SENE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Konuşması sık sık "En büyük asker bizim asker" sloganları kesilen Tümgeneral Tarakçı, "Bu asker sizlerle omuz omuza olmaktan, sizlerin bir neferi olmaktan gurur duyuyor. Bu millet 3 bin yıl içerisinde çok hain gördü. 3 bin yıl içerisinde çok düzenbazlıklar, çok isyanlar gördü. Ama hiçbir isyan, hiçbir kalkışma geçen seneki kadar bu millete zarar vermedi. O gün asker üniforması giymiş, benim üniformamı çalmış hainler, polisimin üniformasını çalmış hainler, yargı mensuplarımın cübbesini giymiş hainler, bürokrasinin çeşitli kademlerine sızmış hainler, bu milletin geleceğine tenezzül etmiş hainler, hadlerini aşarak başarıya ulaşabileceklerini zaneden hainler, bu necip milletin, önlerinde bir set gibi, bir altın madeni gibi duracağını asla hesap edemediler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahir ekseriyetinin, yüzde 97?sinin karşı olduğu, aramıza sızmayı başarabilen 3-5 başı bozuk, maalesef hiçbir örneği görülmemiş şekilde, 3 bin yıllık geleneğimize aykırı olarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla elde edilen o mermileri, alınan araçları, maalesef kendi halkının, meclisinin üzerinde denediler. Karşılığını sizlerin sayesinde fazlasıyla gördüler. İnşallah görmeye de devam edecekler. Bu memleketin evlatları, artık bu memleketin kadersizliğine dur diyecekler. Sizler sayesinde yıllardır bu bölgede oynanan oyunlar son bulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri sizlerle beraber bu işi başaracaktır. Sizler böyle dik durdukça Türk Silahlı Kuvvetleri bırakın sizin yanınızda olmayı, sizin en önünüzde olacak. Bu vatanın birliği ve beraberliği, bu vatanın bekası için sizlerle el birliği ile çalışacağız. İnşallah bu toprakların beklediği huzuru getireceğiz. İnşallah en kısa sürede, gelecek sene bu terörün, bu topraklarda kökünü kazıyacağız. Herkesin kalbi bu topraklara gelecek huzuru ve barışı bekliyor. Şırnak halkı, bayrağı bayrak yaptı. Bu toprakları vatan yaptı. Yıllardır bu mücadelenin öncüleridir bu halk. İnşallah en kısa sürede bu mücadele başarıya ulaşacak ve bu ülkenin evlatları, aradığı huzura ve güvene kavuşacak. TSK her zaman, her yerde, 24 saat milletinin emrinde, bu güveni tazelemeye ve verilen her görevi yerine getirme güç ve kararlığında görevine devam edecek."dedi.