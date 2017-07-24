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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas'ın cenazesi, İdil ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, İdil ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Nas'ın cenazesi İdil ilçesine getirildi.

Prof. Nas, Merkez Camisi'nde akşam namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, ailesinin yanı sıra, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, üniversite çalışanları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin işleminin ardından Nas'ın ailesi, ŞÜ İdil Ziraat Fakültesi bahçesinde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor.

Şırnak Rektörü Nas, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından askeri helikopterle Batman'da kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şırnak Üniversitesi
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