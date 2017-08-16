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Şırnak üs bölgesinde çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ta Güneyçam üs bölgesinde meydana gelen çatışmayla ilgili bilgilendirmede bulundu

Şırnak üs bölgesinde çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen bilgilere göre, 16 Ağustos 2017 sabah saatlerinde Şırnak'ta Güneyçam Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

Söz konusu çatışma neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede olduğu istihbar edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ettiği bildirildi.

TSK operasyona ait fotoğrafları da paylaştı.



Etiketler; #tsk #şırnak #çatışma #terör
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