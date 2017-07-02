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Şırnak ve Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda, 1'i sağ olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şırnak ve Mardin'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Mardin'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda bir terörist yakalandı, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları Uludere-Akduman ve Sapaca bölgesinde bir terörist, İdil kırsalına gece gerçekleştirilen hava harekatında da 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından eylem için keşif çalışması yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine bir terörist sağ olarak yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #mardin #şırnak
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