Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık operasyonu kapsamında bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 2 teröristin, Cudi Dağı Anılmış Deresi mevkisinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi.
ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, patlayıcı yüklü aracın imha edildiği, 2 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta kamyonete patlayıcı düzeneği yüklediği belirlenen 2 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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