Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik il merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı

Şırnak’ta terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aramalarda 30 kişi gözaltına alındı.



Valilik açıklaması şu şekilde:



15.08.2017 Tarihinde İlimiz Merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik güvenlik kuvvetlerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde otuz (30) şahıs gözaltına alınmıştır.



Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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