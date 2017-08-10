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Sırrı Süreyya Önder: HDP-CHP birlikteliği şart

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "ittifak" tartışmalarına katıldı. Yeni sistemin bir ittifakı gerektirdiğini söyleyen Önder, "HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birliktelik şart" dedi

Sırrı Süreyya Önder: HDP-CHP birlikteliği şart

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, başkanlık seçimi ve ittifak tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önder, Dihaber'in sorularını yanıtladı.

Yeni başkanlık sisteminin bir ittifakı gerektiğini ifade etti.

İttifak için de CHP'yi adres gösterdi.

 "ORGANİK BİRLİKTELİK: HDP’nin Kürtler ile sol/sosyalist hareketin 'ittifakı' olduğunu söylemek bana artık eksik geliyor, zira ittifak olarak başlanılan çalışma organik bir birlikteliğe dönüştü. Ortada artık üstünde titizlikle çalışılmış ve tarafların programlarına uyan ve bana kalırsa kalıcı olmaya yatkın bir model var. Yeni başkanlık sistemi mantığı bu kırılmada yüzde 50’nin üzerinde oy alabilecek, yani 1+1’in 3 edeceği yeni bir ittifakı gerektiriyor. HDP, CHP ve daha birçok paydaşın içinde olacağı bir birliktelik şart."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hdp #ankara #chp
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