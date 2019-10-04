Anayasa Mahkemesi eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın tebliği edildi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Önder'i tahliye etti.

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bu açıklamalar ifade özgürlüğü sayıldı.



Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 17 Mart 2013'te İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan Nevruz kutlamalarındaki açıklamaları suç kapsamında sayıldı.



Önder, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karar Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen AYM, Sırrı Süreyya Önder'İn açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında saydı. Önder'İn ifade özgürlüğünü ihlal edildiğine karar verdi.



Genel Kurulun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi, internet sitesinden duyuruldu.



26. Ağır Ceza Mahkemesi' AYM'nin kararı doğrultusunda Önder'in tahliyesini kararlaştırıldı. 6 Aralık Eylül 2018'de Kandıra Cezaevine giren Önder'in tahliye edildi.



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