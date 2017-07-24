İstanbul Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, belediye yönetimi ile yüklenici firma arasındaki anlaşmanın bozulması üzerine iş bırakma eylemi yaptı. Belediye önünde bekleyen işçiler, anlaşmanın yeniden sağlanmasını talep ediyor.

Davullar çaldı, halaylar çekildi.



İstanbu'da Şişli Belediyesi'nin temizlik işçileri iş bıraktı.



Eylemin nedeni, yaklaşık 20 yıldır çalıştıkları şirketin yeni dönem için yapılacak ihale sürecine dahil edilmemesi.



DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikası'na örgütlü işçiler, adalet aradıklarını söylerek CHP'li belediyeye tepki gösterdi.



DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Adil Çiftçi, mücadelenin sonuç alana kadar devam edeceğini söyledi.



Sendika yönetimi ile, belediyenin kendi şirketi olan Kentyol A.Ş arasındaki görüşmeler devam ediyor.



Vatan Partisi Şişli İlçe Başkanı Erdoğan Ersin de işçilerin yanında olduklarını kaydetti.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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