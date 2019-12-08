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Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Şişli'de beton mikserinin çarpması sonucu Hasan Danacıoğlu hayatını kaybetti, Mehmet Danacıoğlu ağır yaralandı

GÜNDEM 08.12.2019, 16:03
Şişli'de beton mikseri yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Darülaceze Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Danacıoğlu ve Mehmet Danacıoğlu'na beton mikseri çarptı. Çarpma sonucu beton mikserinin altında kalan kardeşler ağır yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakında bulunan bir hastaneye sevk edilen Hasan Danacıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, yaralı Mehmet Danacıoğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#şişli #istanbul
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