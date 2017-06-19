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Sit alanı imara açıldı!

İstanbul'da 60 bin metrekare SİT alanının imara açtı. Plan değişikliği yapılan alana özel bir üniversite yapılacağı öğrenildi. Bölgede yapılaşmanın artacağını ve yeşil alanların azalacağını belirten Vatan Partisi, değişikliğe itiraz etti.

Sit alanı imara açıldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Beykoz'da 60 bin metrekare SİT alanını "Özel eğitim" alanına dönüştürdü.

Çevresi tamamen ormanlarla çevrili olan araziye, özel bir üniversitenin yapılacağı öğrenildi.

22 Mayıs'ta askıya çıkan değişikliğe ilk tepki Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı değişikliğin geri çekilmesi için planlara itiraz etti.

İtiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim eden partililer, basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, değişikliğin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Şengül Derin
ulusal.com.tr

Etiketler; #SİT #istanbul
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