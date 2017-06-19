İstanbul'da 60 bin metrekare SİT alanının imara açtı. Plan değişikliği yapılan alana özel bir üniversite yapılacağı öğrenildi. Bölgede yapılaşmanın artacağını ve yeşil alanların azalacağını belirten Vatan Partisi, değişikliğe itiraz etti.

0 0 0 0