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Sivas merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 14 asker gözaltına alındı

 Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 rütbeli asker gözaltına alındı. 

Sivas merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 14 asker gözaltına alındı

 Sivas merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 rütbeli asker gözaltına alındı. 

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında üsteğmen, teğmen ve astsubayların bulunduğu 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 14'ü, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda görev yaptıkları Sivas, Hakkari, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta yakalandı. 

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #fetö #Hakkari #kırıkkale #Balıkesir #istanbul
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