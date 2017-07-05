Sivas merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Rize'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu personellerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 26 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.



Sivas merkez ve Kangal ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Malatya, Erzurum, Tokat ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.



Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Rize'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı







Rize'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında özel sektör çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.