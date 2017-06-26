Sivas'ta bu sabaha karşı özel otomobilin devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.

Sivas'ta bu sabaha karşı özel otomobilin devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.



Kaza sabah saat 04.00 sıralarında Sivas-Ankara çevreyolu üzerine Adliye binası yakınlarında meydana geldi. Jandarma binasına giden askerleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen özel otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelerde tedaviye alındı. Kazada araçtan fırladığı belirlenen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dede, şehit oldu. Diğer askerlerin durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.



Olay sonrası Vali Davut Gül, hastaneye giderek doktorlardan askerlerin durumu ile ilgili bilgi aldı. Manisalı olduğu öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Hamza Dede'nin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından havalaanında düzenlenecek askeri tören ile memleketine gönderilecek.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Kazayla ilgili olarak Sivas Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada sabah saatlerinde Yıldızeli ilçesi Banaz Köyündeki Pir Sultan Abdal Anma şenliklerinde emniyet tedbiri almak için görevlendirilen Jandarma Komando Birliği'nde görevli 6 uzman jandarma erbaşın içinde bulunduğu Uzman Jandarma Onbaşı Murat Yalçın'ın kullandığı 58 TY 613 plakalı otomobilin DSİ kavşağında refüje çarpma sonucu devrildiği belirtildi. Kazada yaralı olarak cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzan Onbaşı Hamza Dede'nin şehit olduğu, Jandarma Uzman onbaşılar Mevlüt Gümüş (23), Murat Yalçın (23), Bekir kra(23), Sefa Özdemir (23) ve Muhemmet Tekin (23) yaralandı. Yaralı 5 askerin kentteki hastanelerde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.



HASTANEDE TÖREN



Bekar olan şehit Uzman Jandarma Onbaşı Hamza Dede için hastane morgunda otopsi yapıldı. Ardından morg çıkışında tören düzenlenerek şehit askerin Türk bayrağına sarılı naaşı memleketine uğurlanmak üzere havaalanına götürüldü.



ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI



Hastane morgundan alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi konvoy eşliğinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na götürüldü. Burada şehidin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Vekili Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniöversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bazı protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından omuzlara alınan şehit Dede'nin cenazesi, apron girişinde bekleyen cenaze aracına kadar taşındı. Bu sırada tabutun taşınmasına eşlik eden ve aynı kazada hafif yaralandıktan sonra taburcu edilen silah arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Askerleri, diğer arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede'nin cenazesi, askeri uçak ile memleketi Manisa'ya gönderildi.