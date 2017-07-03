Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 8 uyuşturucu madde, 1 yasa dışı ekim ve 1 yasa dışı giriş suçu olmak üzere 10 olaya müdahale etti. Ekipler, 2 bin 331 kök kenevir, 95 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlar sonucunda 5'i yabancı 15 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında da yasal işlem yapıldı.
Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi tutuklandı.
Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.