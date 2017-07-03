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Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı ve 1 kişi tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 8 uyuşturucu madde, 1 yasa dışı ekim ve 1 yasa dışı giriş suçu olmak üzere 10 olaya müdahale etti. Ekipler, 2 bin 331 kök kenevir, 95 gram kubar esrar, 37 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlar sonucunda 5'i yabancı 15 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında da yasal işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #gözaltı #operasyon #uyuşturucu
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