Milli Savunma Bakanlığı, Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin 3 müfettiş görevlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmadığı, olaya ilişkin sürecin yakinen takip edildiği ve konuyu incelemek üzere 3 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin 3 müfettiş görevlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmasına ilişkin 3 müfettiş görevlendirdi.
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