MİT TIR'larının durdurulması eylemini olay yerinde yöneten FETÖ'nün sivil imamı Bayram Andaç'ın, FETÖ'nün polis imamı Kozanlı Ömer de 40 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Andaç'ın olaydan hemen sonra da Amerikan büyükelçiliği ile telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilmişti.

MİT TIR'larının dururulmasıyla ilgili hazırlanan yeni iddianamede, FETÖ’nün sivil imamlarından Bayram Andaç’ın telefon trafiğinin ayrıntılarına yer verildi.



Olay yerine eylemi yöneten ve Amerikan büyükelçiliği ile temasta olduğu tespit edilen Andaç'ın FETÖ’nün polis imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil ile de 40 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.



Bu bilgi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin hazırladığı yeni iddianamede de yer aldı.



İddianamede, sivil imamlardan Bayram Andaç’ın FETÖ’nün para kasalarından biri olduğu belirtilen Hüseyin Saruhan ile örgütün eski Ankara imamı Cemil Koca ile irtibatlı olduğu da vurgulandı.



55 şüpheli için hazırlanan iddianamede 27 kişinin telefonlarında Bylock yüklü olduğu tespit edildi.



Bylock kullanıcıları arasında Amerikan Büyükelçiliğini telefonla aradıkları tespit edilen sivil imamlar Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük de bulunuyor.



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