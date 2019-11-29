Siyanürün halka satışı yasaklandı
Son günlerde artan intihar vakalarıyla gündeme gelen siyanürün halka satışı yasaklandı. İlgili karar Resme Gazete'de yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğine göre maddenin endüstriyel ve profesyonel kullanımına beyanname şartı getirildi. Karar kimya mühendislerince olumlu karşılanırken denetimlerin de sıkı tutulması istendi.
GÜNDEM 29.11.2019, 21:30
Son dönemlerde artan intihar olaylarının ardından siyanürün halka satışı yasaklandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'te" değişiklik yapıldı. Buna göre yönetmeliğe endüstriyel ve profesyonel kullanım tanımlamaları getirildi.
Siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, uygulamanın denetlenmesinin önemine dikkat çekti.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P