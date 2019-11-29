Son dönemlerde artan intihar olaylarının ardından siyanürün halka satışı yasaklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'te" değişiklik yapıldı. Buna göre yönetmeliğe endüstriyel ve profesyonel kullanım tanımlamaları getirildi.

Siyanürün endüstriyel ve profesyonel kullanımı ise beyanname ile yapılacak.

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etike, uygulamanın denetlenmesinin önemine dikkat çekti.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr

