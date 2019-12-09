Siyasi parti ve kitle örgütleri 11 Aralık’ta Diyarbakır’a gidecek
Evladını PKK'dan kurtarmak isteyen ailelerin HDP Diyarbakır binası önündeki eylemi 11 Aralık'ta 100'üncü gününe girecek. Eylemin ilk gününden itibaren anneleri yalnız bırakmayan siyasi parti ve kitle örgütleri, çarşamba günü yine Diyarbakır'da olacak. Heyette Vatan Partisi Öncü Kadın, Öncü Gençlik, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Anavatan Partisi Kadın Kolları ile Osmanlı Ocakları temsilcileri yer alacak.
Terör örgütü PKK'ya karşı bayrak açan annelerin direnişi 11 Aralık Çarşamba günü 100'üncü gününe girecek. Aileler evlatlarını PKK'dan kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Tehditlere rağmen aileler geri adım atmıyor.
Eylemin ilk günlerinden itibaren ailelere destek veren siyasi parti ve kitle örgütleri eylemin 100'üncü günde de HDP Diyarbakır binası önünde olacak.
Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği 100'üncü günde yapılacak ziyarete öncülük edecek.
3 Eylül'de eyleme başlayan ailelere ilk destek Vatan Partisi’nden gelmişti. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve parti yöneticileri Çarşamba günü yine Diyarbakır'a gidecek.
Diyarbakır'a gidecek heyette, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer yer alacak. CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat ve Anavatan Partisi Kadın Kolları Ayşe Gürkan da heyete katılacak isimler arasında.
MUHABİR: SEDA AKYÜZ
KEMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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