Siyasi parti ve kitle örgütleri 11 Aralık’ta Diyarbakır’a gidecek

Terör örgütü PKK'ya karşı bayrak açan annelerin direnişi 11 Aralık Çarşamba günü 100'üncü gününe girecek. Aileler evlatlarını PKK'dan kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Tehditlere rağmen aileler geri adım atmıyor.

Eylemin ilk günlerinden itibaren ailelere destek veren siyasi parti ve kitle örgütleri eylemin 100'üncü günde de HDP Diyarbakır binası önünde olacak.

Cumhuriyet Kadınları Derneği ile Türkiye Gençlik Birliği 100'üncü günde yapılacak ziyarete öncülük edecek.

3 Eylül'de eyleme başlayan ailelere ilk destek Vatan Partisi’nden gelmişti. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve parti yöneticileri Çarşamba günü yine Diyarbakır'a gidecek.

Diyarbakır'a gidecek heyette, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer yer alacak. CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat ve Anavatan Partisi Kadın Kolları Ayşe Gürkan da heyete katılacak isimler arasında.

MUHABİR: SEDA AKYÜZ

KEMERA: UĞUR PİDECİ

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