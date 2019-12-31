Siyasilerden yeni yıl mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, devlet ve millet olarak, başta Müslümanların yaşadığı coğrafyalar olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret sarf edildiğini belirterek, "İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da ayni inanç ve ümitle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, 2020 yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'un son gününde, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan acıların, yeni bir yıldan ümitli olmayı zorlaştıran tablo olarak durduğunu belirtti.

Mesajında, "Yanıbaşımızda şahit olduğumuz acılara rağmen ümidimizi korumak için en büyük gücün milletimizde olduğuna inanmak bizlere cesaret veriyor" vurgusunu yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak hareket ettiğimiz sürece bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi pek çok kez dünyaya gösterdik. Devlet ve millet olarak, başta Müslümanların yaşadığı coğrafyalar olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret sarf ettik. İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da ayni inanç ve ümitle devam edecektir. Yeni başlayan yılın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2020'nin 2019'dan daha iyi, ekonomide, yatırımda, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, başarıların yaşandığı bir sene olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek ve yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, yazılı açıklamasında, 2020'nin umutların çoğaldığı, barışın dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diledi.

Yeni yıla, yeni umutlarla ve heyecanlarla girildiğini ifade eden Turhan, şunları kaydetti:

"2020'nin 2019'dan daha iyi, ekonomide, yatırımda, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, başarıların yaşandığı bir sene olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek ve yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız. 17 yıl boyunca yaptığımız gibi, ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için, en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan birliğimizi muhafaza edecek, bu birliktelikten aldığımız güçle dev projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle, posta hizmetlerinden uydu hizmetlerine, karayolu yapımından kara ulaşımına, denizcilikten sivil havacılığa, demiryollarından bilişim hizmetlerine, üstün özveriyle çalışan Bakanlığımız mensuplarının ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

Turhan, gelecek yılın başladıkları projeleri bitirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için çalışma takvimi olduğuna işaret ederek, aynı kararlılıkla, heyecan ve hizmet bilincini daha da derinleştirerek yollarına devam edeceklerini kaydetti. Bakan Turhan, 2020'nin vatandaşların sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde birbirinden önemli projelerle geleceğe yürüdüğü bir yıl olması temennisinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek vereceklerini belirterek, "2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020'nin çiftçi ve üreticiler başta olmak üzere, Türk milletine ve bütün insanlığa hayır ve mutluluklar getirmesini diledi.

Yeni umutlar, büyük projeler ve heyecanla 2020'yi karşıladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Çiftçinin, üreticinin emeğini, alın terini koruyan, büyük yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle dolu bir yıl geçirdik. 2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Verimli, kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir, rekabet düzeyi yüksek bir tarım sektörü için Bakanlığımız 2020 bütçesinin yüzde 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık ve en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkardık." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin orman varlığını ve verimli orman alanını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım Orman Şurası ile 5 yılı planlayarak 25 yıla ortak akılla ışık tuttuk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan seferberliğimizle 'Geleceğe nefes ol' dedik, tüm dünyaya örnek olacak bir kampanya yürüttük. Guinness Rekorlar Kitabı'na tüm vatandaşlarımızla birlikte adımızı yazdırdık. Önümüzdeki süreçte de orman varlığımızı, ülke toplam alanının yüzde 29,40'ına, verimli orman alanını ise 13 milyon 250 bin hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanlarımızın ekonomiye katkısını da artırıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Karaaslan, mesajında 2019 yılının, Diyarbakır annelerinin teröre kepenk kapattıran direnişi ile cesaretin, Millilerin verdikleri asker selamıyla yaşattığı gururun, sınır ötesi operasyonların gücüyle ülkenin sahada ve masada elde ettiği başarılarla kararlılığın, yerli ve milli atılımlarla geleceğe dair umudun yılı olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan İstiklal Mücadelesi'nin 100. yılı olduğunu hatırlatan Karaaslan, 19 Mayıs 2019 tarihinde, milletvekili olarak temsil etmekten büyük gurur duyduğu Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen 100. yıl etkinliklerinde siyasi parti liderlerinin birlik görüntüsüyle anlamlı bir mesaj verildiğini anımsattı.

Yeni yılın, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karaaslan, Samsun'un ve Türkiye'nin her alanda gelişmesinin devamı için omuz omuza çalışarak heyecanla yeni fikirler ve projeler üreteceklerini, yeni yatırımları hayata geçireceklerini ifade etti.

Yeni umutlarla karşılayacakları 2020'nin dünyadaki acıların, istikrarsızlıkların son bulduğu, ülkede her alanda gelişimin ve büyümenin sürdüğü, kazanımların artarak devam ettiği bir yıl olması temennisinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız ötesinde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize afiyet temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak, 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle, kötüsüyle iyisiyle, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda ülkeyi ve milleti etkileyen olayların akış hızındaki yoğunluğa dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti, zorluklarla ve sorunlarla kuşatılmış 2019 yılında da varlık ve birlik mücadelesini inanmışlıkla ve yüksek bir iradeyle gerçekleştirmiştir. Milli bekamıza yönelik saldırı ve suikastlar azimle, sabırla, akılla, cesaretle ve milli dayanışmayla engellenmiştir. Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odaklar 2019 yılında da boş durmamışlar, şirret faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Nitekim siyasal kriz çıkarmak, kutuplaşmayı tırmandırmak, gönül ve vicdan köprülerini tahrip etmek için devreye girenlerin karanlık teşebbüs ve tezvirlerinde kaygı verici artışlar yaşanmıştır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar ile Cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadelerin 2019 yılında da gündem olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Şu hususun altı kalın olarak çizilmelidir ki, Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Bundan rahatsızlık duyan kaos bekçilerinin hem uykuları kaçmış hem de ezberleri bozulmuştur. Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır."

Bahçeli, Türkiye'de milli birlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin dostları sevindirip düşmanları çatlatacak boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

"Türkiye, üzerindeki ölü toprağını kaldırdı"

Türkiye'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını, muazzam bir silkinişle doğrulduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yürüyüşe geçtiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP, bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul Projesiyle, Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir. Kandil ve Pensilvanya’ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye’nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır."

Bahçeli, 2019 yılında muhalefet partilerinin Türkiye husumetinde birleştiğini ve zillet şemsiyesi altında buluştuğunu vurguladı.

"Muhalefet yerel seçim sonuçlarını gafilce yorumladı"

Muhalefetin, yerel seçimlerde aldıkları sonuçları gafilce yorumladığını, elde edilen cılız mevzi kazanımlarından yanlış sonuçlar çıkardığını ileri süren Bahçeli, "CHP ve yedeklerinin 2019 yılında gerçek yüzleri iyice belirginleşmiştir. Türkiye terörle mücadele ettikçe, terörün ürediği alanlar imha edildikçe, malum ve menhus çevreler rahatsız olmuşlardır. Barış Pınarı Harekatı'na karşı haksız ve hayasız itirazlarıyla gündeme gelen ülkelerin aslında terörizmin değirmenine nasıl su taşıdıkları da gün yüzüne çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında bölgesel gelişmeleri de yorumlayan Bahçeli, küresel emperyalizmin Türkiye'yi hedef alan komplo ve kirli senaryolarının hız kazandığını, Irak, Suriye, Libya, İran ve Akdeniz'in başlıca sorun ve istikrasızlık alanları olarak öne çıktığını bildirdi. Bahçeli, 2019 yılının dünyanın pek çok yerinin karışmasına ve kaosa gömülmesine şahitlik ettiğini, insanlığı huzursuzluk sarmalının dibine kadar çekildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı sonucunda güvenli bölgenin tesis edilmesiyle Suriyeli sığınmacıların yavaş da olsa ülkelerine dönmeye, terörden arındırılmış alanlarda iskan edilmeye başlandığını belirten Bahçeli, "Ne var ki İdlib'deki vahim gelişmelerden dolayı sınırlarımıza ilave yüz binlerce sığınmacının dayanma riski baş göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, 2019'da insani trajedilerin, terörist saldırıların, mazlumların yükselen çığlıklarının, vicdani krizlerin, adalet ve hukuk ihlallerin dünyayı aşılması zor olacak darboğazlara sürüklediğine dikkati çekti.

"Türk milleti 2020'ye ümitle bakıyor"

Türk milletinin 2020 yılına ümitle baktığının altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır. Cumhuriyet’in yüzüncü yıl dönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak, 2020 yılında Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikbalin parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı'nın samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna devam edeceği kanaat ve kararındayım."

Mesajında "Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını gönülden tebrik ediyorum." diyen Bahçeli, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile Kıran ve Pençe operasyonlarında görev alan kahraman asker ve polisleri kutlayarak onlara teşekkür etti.

Bahçeli, 2020 yılının muazzam ve muktedir gelişmelere vesile olması temennisinde bulundu.