Soçi'de alınan kararlar uygulanmaya başladı

Soçi'de Rusya ve Türkiye'nin vardığı mutabakat kapsamında süreç işliyor.

İlk olarak PKK'nın bulunduğu bölgelerden çıkarılması yani Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesi söz konusuydu. İlk adımlar atıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG'nin sınırdan çekilmeye başladığını duyurdu.

Sahadan da bu görüntüler geldi. Örgütün en yoğun yığınak yaptığı Ayn El Arab'da PKK'lıların peçleri sökülmüş vaziyette...O teröristlerin arasında, örgütün sözde Ayn El Arab komutanı İsmet Şeyk Hasan'ın da sivil kıyafetle yer aldığı görüldü.

Sıcak gelişmelerin yanı sıra Rusya ilk devriyesine de başladı. Ayn El Arap'ta çekilen görüntülerde Rus bayrağı taşıyan zırhlılar, Suruç ilçesinin karşısındaki Ayn El Arap sokaklarında devriye faaliyeti yürütüyor.

Ankara ve Moskova'nın vardığı mutabakat 3 aşamada gerçekleşecek. İlk olarak PKK işgal ettiği noktaları terk edecek, 30 kilometre çekilecek. İkinci olarak Rusya ve Türkiye 10 kilomtere derinlikte ortak devriye atacak.

3'üncü aşamasada ise Suriye sınır muhafızları eş zamanlı olarak Türkiye-Suriye sınırda görev yapacak.

ulusal.com.tr