Soçi'deki Putin-Erdoğan zirvesinde kritik başlıklar masada

Rusya Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinden çıkacak kararlar Barış Pınarı Harekatı'nın geleceğini yakından ilgilendirecek. Kritik zirve22 Ekim Salı günü yapılacak.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı karşı direnemeyen PKK/PYD geri çekilmek zorunda kaldı. Terör örgütü Menbiç ve Ayn el Arab gibi kentlerde de Suriye Ordusu'na teslim oldu. Kentlerde Suriye bayrağı dalgalanmaya başladı.

Diğer yandan Amerika'ya tanınan 120 saatlik süre de azalıyor. Sahada bu gelişmeler yaşanırken gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'in görüşmesine çevrildi.

Zirvede, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye Ordusu'nun bulunduğu Ayn el Arab, Kamışlı ve Menbiç'teki durum görüşülecek. Bu kentlerden terör yapılarının temizlenmesi için yapılacaklar masaya yatırılacak.

Görüşmede Ankara ile Şam'ın teröre karşı birlikte hareket etmesini içeren Adana Mutabakatı da gündeme gelecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye'nin anlaşması durumunda Adana Mutabakatı'nın güncellenebileceğini söyledi.

Erdoğan Putin zirvesinin en önemli gündemlerinden arasında İdlib'teki gelişmeler ile ay sonunda yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantısı da olacak.

ulusal.com.tr