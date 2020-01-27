Soçi kapsamında M4-M5 karayolları ulaşıma açılıyor

Suriye'de hayati önem taşıyan Halep-Lazkiye M4 karayolu ve Halep-Şam M5 karayolunun açılması için operasyonlar yoğunlaştı.

M4 otoyolu Halep’ten Lazkiye’ye, M5'de Halep’ten Hama’ya uzanıyor. Her iki otoyol da İdlib’in içinden geçiyor.

Suriye ordusunun bir kolu Halep'in batı kırsalında ilerlerken, bir kolda İdlib'te M4 ve M5 karayollarının kesiştiği Maarat al-Numan'a konuşlandı.

Gece boyunca süren şiddetli çatışmalar sonrasında Suriye ordusu kenti kuşatma altına aldı. Birlikler İdlib'ten geçen uluslararası karayolunda ikmal hattını da kesti.

El-Nusra için kritik bir kale olan kent, karayollarının güvenliğini sağlamak için kontrol noktası olarak kullanılacak.

Çatışmalar yoğunlaşırken birçok sivil Suriye-Türkiye sınırına doğru ilerliyor.

Suriye ordusu operasyonlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı Soçi mutabakatı kapsamında yürütüyor.

Rusya ve Türkiye'nin imzaladığı 10 maddelik mutabakatın 8. maddesi M4 ve M5 karayolları ile ilgili. Buna göre iki otoyolun 2018'in sonunda kadar trafiğe açılması öngörülüyordu.

Ancak bu anlaşma bir süre sekteye uğrayan operasyonlar Moskova'daki Suriye zirvesinden sonra hızlandı. MİT Başkanı Fidan ve Suriyeli mevkidaşı Memlük'ün görüşmesi sonrası Suriye ordusu iki kara yolunu açmak için harekete geçileceğini açıklamıştı.



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