Soçi mutabakatı hangi bölgeleri kapsıyor?

Mutabakat imzalandı, takvim işlemeye başladı.

Türkiye ile Rusya Fırat’ın doğusu için Soçi’de tarihi bir mutabakata imza attı. 10 maddelik muhtıraya göre Rusya ve Suriye Ordusu 150 saatte belirlenen bölgelerden terör örgütü PKK/YPG’nin çıkarılmasını temin edecek. Peki, anlaşma hangi bölgeleri kapsıyor?

Mutabakata göre, Türkiye ve Rusya hangi bölgelerde ortak devriye yapacak?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre ortak devriye alanlarında Ankara Moskova'ya İHA'larla gözetleme talebinde de bulunacak.

Mutabakatın 5'inci maddesinde Suriye sınır muhafızlarının PKK/PYD'nin çekilmesini sağlamak konusunda bölgeye gireceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu kapsamda 120 km dışındaki alanda aşamalı bir Şam hakimiyeti öngörülüyor.

Anlaşmada yer alan Tel Rifat ve Menbiç bölgelerindeki terör unsurlarının temizliği nasıl olacak?

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