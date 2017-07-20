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Şoför Nebahat olarak tanınan Sezer Sezin hayatını kaybetti

Harun Kolçak'ın ani ölümünün ardından Yeşilçam'dan da bir acı haber geldi. Türk sineması büyük bir oyuncusunu “Şoför Nebahat” karakteriyle ünlenen Sezer Sezin'i kaybetti.

Şoför Nebahat olarak tanınan Sezer Sezin hayatını kaybetti

1929 doğumlu Sezer Sezin 2014 yılından beri tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı enfeksiyon tedavisi gören Sezer Sezin tedavi gördüğü İstanbul’da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

“ŞARKILAR SÖYLÜYORDU”



Alzheimer hastası 89 yaşındaki Sezer Sezin son bir aydır yoğun bakımda tutuluyordu. Telefonla ulaştığımız ve Sözcü’ye konuşan Sezer Sezin’in kızı Sevgi Yeğenoğlu annesinin bir ay öncesine konuşabildiğini, hatta şarkı bile söylediğini belirtti. Sezer Sezin’in yaşlılığa bağlı ölümü tüm ailesini yasa boğdu.

Ölüm haberinin yasını yaşayan ailesi, Sezer Sezin’in cenaze namazının Teşvikiye camii’nde kılınacağını ve Feriköy mezarlığında defnedileceğini açıkladı./Sözcü
 

Etiketler; #şöför nebahat #Sezer Sezin #yeşilçam
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