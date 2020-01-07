Soğan ve patates için yeni karar

Patates ve soğan ihracatına ön izin şartı geldi. Ziraatçılar karar için “Üreticiye darbe vurur” dedi.

İhracatı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğdeki düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeyle kuru soğan ve tohumluk olmayan soğutulmuş patatesin ihracatında ön izin şartı aranacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat dengesi için bu adımın atıldığını söyledi.

Ziraat Mühendisleri Odası ise Bakanlığın yeni adımına tepkili. Oda Başkanı Özden Güngör, çiftçinin söz konusu uygulamayla zarar edeceği görüşünde.

Güngör, çiftçinin ektiği üründen kar elde edebilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

Tarımdaki bir diğer gelişme ise tohumculuk alanında oldu. Yeni yılda tohum tesciline yüzde 25 zam yapıldı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK - KAMERA: UĞUR PİDECİ

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