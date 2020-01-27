Soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor

Yurdun doğu ve iç kesimleri, soğuk havaya teslim oldu.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak buzla kaplandı.Sivas'ta, Kent merkezi ve ilçelerde bazı göller de buz tuttu.

Van, Bitlis ve Hakkari'de ise karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

Ekipler dünden bu yana 93 yerleşim biriminin yolunu açtı. 30 yolda ise çalışmalar sürüyor.

Van'da yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metre, kent merkezinde ise 65 santimetreye ulaştı. Yaklaşık 2 bin kamyon kar şehir dışına taşındı.

Van Büyükşehir Belediyesi, dünden bu yana yürütülen çalışmalarda 41 kapalı yoldan 35'inin ulaşıma açıldığını bildirdi.

Hakkari ve ilçelerinde ise kar ve tipi nedeniyle 3 köy ve 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor. 53 yerleşim biriminden 43'ünün yolunu açan karla mücadele ekipleri, 10 yolun açılması için çaba sarf ediyor.

Bitlis'te de 15 köy yolu ulaşıma açıldı, 14 yolda çalışmalar devam ediyor.

ulusal.com.tr