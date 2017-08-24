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Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda Söğüt Kaymakamı Sönmezay gözaltına alındı.

Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) operasyonunda Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt Kaymakamı Sönmezay, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görevi sırasında gözaltına alındı. Evinde de arama yapılan Sönmezay, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, Sönmezay'ın yerine Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu'nun geçici olarak atandığı öğrenildi.

Sönmezay, 2015'te Söğüt Kaymakamlığı görevine atanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Söğüt Kaymakamı
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