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Somali'de Türk Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu. Türkiye Maarif Vakfına ait bir araç bombalı saldırının hedefi oldu. Olayda 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Somali'de Türk Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait bir aracın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Vakfa ait araç seyir halindeydi. Aracın geçişi sırasında patlama oldu. Olayda 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Patlamada araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve iş yerleri hasar gördü. Saldırıyı henüz üslenen olmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #somali #mogadişu #Türkiye Maarif Vakfı
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