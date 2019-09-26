Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama oldu. Türkiye Maarif Vakfına ait bir araç bombalı saldırının hedefi oldu. Olayda 3 Türk vatandaşı yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait bir aracın geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.



Vakfa ait araç seyir halindeydi. Aracın geçişi sırasında patlama oldu. Olayda 3 Türk vatandaşı yaralandı.



Yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Patlamada araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki otomobiller ve iş yerleri hasar gördü. Saldırıyı henüz üslenen olmadı.



ulusal.com.tr