İstanbul'a 1 günde son 32 yılın en yüksek yağışı düştü. Günün ilk yarısında metrekareye; Silivri'de 128 kg, Üsküdar'da 108 kg, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kg yağmur yağdı

Temmuz ayının tamamında ortalama 32,5 kg yağış alan İstanbul'da sadece bugün, hem de günün ilk yarısında rekor miktarda yağmur yağdı.



1 GÜNDE, TEMMUZ AYI ORTALAMASININ ÇOK ÜSTÜNDE



Neredeyse İstanbul'un tamamına düşen yağış, Temmuz ayı ortalamasını çok geride bıraktı.



32 YILIN EN YAĞMURLU GÜNÜ



İstanbul'da 1985 yılı Ekim ayının 16'ncı günü, 125.5 kg'lık yağışla, tüm zamanların "en yağışlı" günüydü. Ancak bugün yağan yağmur, üstelik bir yaz ayında yağan yağmur bu miktarı geride bıraktı. DHA'nin meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre günün ilk yarısında Silivri'de metrekareye tam 128 kg. yağış düştü.



TÜM İLÇELERDE REKOR YAĞIŞ



İstanbul'un diğer semtlerine de rekor yağışlar düştü, aylık ortalamayı kat be kat geride bıraktı. İşte haberin yayınlandığı sırada bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarları. Üsküdar 108 kg, Beykoz 85 kg, Sarıyer 80 kg

