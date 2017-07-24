Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
"İzin vermeyeceğiz"
İstanbul büyük yangın
İstanbul büyük yangın

Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 26'sı ölü 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #pkk #terörle mücadele
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bitlis'te 1 PKK'lı teslim oldu
Sonraki Haber
Çin'den Hindistan'a: Bir dağı titretmek kolaydır ancak Çin ordusunu titretmek zor olur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.