TSK, 20-27 Temmuz tarihleri arasında Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Van, Bingöl ve Muş'ta 55 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Şırnak - Beytüşşebap - Merkez, Hakkari - Yüksekova, Diyarbakır - Lice, Erzurum - Karayazı, Van - Gürpınar, Bingöl - Solhan ve Muş - Şenyayla bölgelerinde başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda icra edilen operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 55 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 21 adet silah ile 20 kg tahrip kalıbı, 2 bin 773 kg amonyum nitrat, 1 adet roketatar sevk fişeği, 54 adet el bombası, 2 adet mayın, 234 adet fünye, 35 adet tüp, 1.495 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 2 bin 989 adet hafif silah mühimmatı, 2 adet gece görüş dürbünü, 25 adet telsiz, 45 adet şarjör ele geçirildi.



Tespit edilen 45 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda teröristlerce kullanılan 18 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.



Uyuşturucu



Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 7 bin 100 adet kök keneviri, 50 kg uyuşturucu, 15 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 26 kişi yakalandı.



Son 1 haftada icra edilen operasyonlarda ise 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.