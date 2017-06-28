Son bir haftada 835 terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 866 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından, son bir haftada terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilanço açıklandı. Son bir haftadaki operasyonlarda 36'sı ölü 65 terörist etkisiz hale getirildi.



Toplamda 835 terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda 866 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, FETÖ operasyonların 474 kişi gözaltına alındı.



