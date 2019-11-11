Son dakika 11 Kasım 2019 Pazartesi haberleri! Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları açıklandı mı? E devlet bekçilik sonuç sorgulama ekranı giriş
Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuruda bulunan adaylar, bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını heyecan içinde bekliyor. E devlet sorgulama ekranı girişi yapan adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Peki bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte e devlet sorgulama ekranı
GÜNDEM 11.11.2019, 11:59 11.11.2019, 11:59
Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan bekçilerin alım süreci için heyecan devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem bekçilik sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek istiyor.
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
Ayrıca Polis Akademisi veya Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih duyurduğunda da haberimizi güncelleyeceğiz.
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