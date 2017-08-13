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Son dakika: 13 Ağustos Ağrı Eleşkirt'te deprem (Son depremler)

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde saat 18.24'te yerin 6.8 kilometre derinliğinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika: 13 Ağustos Ağrı Eleşkirt'te deprem (Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde deprem oldu.

Depremin saat 18.24'te meydana geldiği aktarıldı.

Depremin derinliğinin 6,8 kilometre olduğu aktarılırken, büyüklüğünün de 3,5 olduğu belirtildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünün 3,1; derinliğinin de 6,98 kilometre olduğunu açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ağrı #Eleşkirt #deprem
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