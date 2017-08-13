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Son dakika: 13 Ağustos Muğla Bodrum'da depremler (Son depremler)

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.16'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Bodrum'dan da hissedildi. Bodrum, saat 14.34'te 3,5 büyüklüğünde bir depremle yine sallandı. Bodrum'da saat 15.28'de yerin 6,6 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bodrum Kaymakamı Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla bize ulaşan olumsuz bir şey yok, varsa hasarlı binalarda olabilir ancak onların da zaten içerisine girilmemesi için tedbir alınmıştı" dedi. Milas Kaymakamı Arslan da "Şimdiye kadar bize bildirilen bir can ve mal kaybı yok. Depremi hafif düzeyde hissettik. Herhangi bir panik de yok." diye konuştu

Son dakika: 13 Ağustos Muğla Bodrum'da depremler (Son depremler)

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ilçesinde de hissedildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde deprem oldu.

Deprem saat 14.19'da meydana geldi.

Yerin 4,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem Bodrum ilçesinde meydana geldi.

Depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

AFAD'a göre ise depremin deriniği 4 kilometre.

İKİNCİ DEPREM

Bodrum, saat 14.34'te 3,5 büyüklüğünde bir depremle yine sallandı.

BİR DEPREM DAHA

Bodrum'da saat 15.28'de yerin 6,6 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BODRUM VE MİLAS KAYMAKAMLARINDAN AÇIKLAMA

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin en çok hissedildiği Bodrum ilçesinde olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremlerin son günlerde sürekli meydana geldiğini dikkati çeken Yılmaz, "Şu an itibarıyla bize ulaşan olumsuz bir şey yok, varsa hasarlı binalarda olabilir ancak onların da zaten içerisine girilmemesi için tedbir alınmıştı." dedi.

Yılmaz, depremin ardından bölgede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan ise depremin en çok hissedildiği yerlerden Beyciler Mahallesi'ndeki yetkililerle gerekli görüşmeleri yaptığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini aldığını ifade etti.

Milas genelinde yaptıkları incelemede herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını belirten Arslan, "Şimdiye kadar bize bildirilen bir can ve mal kaybı yok. Depremi hafif düzeyde hissettik. Herhangi bir panik de yok." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
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