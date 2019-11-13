Son dakika 13 Kasım 2019 Çarşamba haberleri! Bekçilik sözlü sınav mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Bekçilik puanlaması nasıl yapılacak
Bekçi olmak için başvuruda bulunan adaylar, sürecin son aşamasına doğru ilerliyor. Bekçi adayları, sözlü sınav mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saati iple çekiyor. Bekçilik ile ilgili puanlamanın nasıl yapılacağını da merak eden adaylar, nasıl değerlendirileceği konusuna da bir açıklık getirilmesini talep etmesi üzerine değerlendirm esasları yayınlandı. İşte detaylar
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI
Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
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