Muğla'da korku yaratan depremler olmaya devam ediyor. Bugün saat 10.15'de Milas ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Bodrum'da da kısmen hissedildi

Muğla sallanmaya devam ediyor.



Son günlerde çok sayıda depremin olduğu Muğla'da bugün de depremler devam etti.



Bu sabah saat 10.15'de deprem oldu.



Yerin 8,9 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu açıklandı.



Depremlerin sürdüğü Muğla'da halk panik ve korku içinde.



BUNDAN SONRA NE OLACAK?



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, art arda depremlerin olduğu Bodrum ile ilgili 'Bundan sonra ne olacak?' sorusunu şu şekilde yanıtladı:



1-Bodrum-Gökova depremlerinin ortalama sayısı azalmaya devam edecek. Geçtiğimiz günlerde 200 dolayında olan toplam deprem sayısı bu gün Gökova Körfezinde 113 depreme düşmüştür.



2-Tetiklenen alanlarda özellikle Bahçeyakası dolayında artçı depremler devam edecektir. Sayı bir miktar artabilir. Bahçeyakası dışında bu alana yakın olan ve tetiklenen Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultulu faylarda artçı depremler büyüklük olarak değil ama sayıca artabilir.



3-Bahçeyakası depremleri daha kuzeydeki fayları tetikleyebilir.



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