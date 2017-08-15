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Son dakika: 15 Ağustos Salı Muğla Milas ve Bodrum depremleri (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Muğla'da Milas ve Bodrum ilçelerinde dün meydana gelen, çeşitli büyüklüklerdeki depremler bugün de devam ediyor. Halkın korku ve panik içinde olduğu kent sürekli sallanıyor

Son dakika: 15 Ağustos Salı Muğla Milas ve Bodrum depremleri (Son depremler)

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde adeta 'deprem fırtınası' yaşanıyor.

İki ilçede meydana gelen depremler tüm kenti ve çevre illeri etkiliyor.

Çeşitli büyüklüklerde çok sayıda olan depremler halkta panik ve korku yaratıyor.

DOĞAN PERİNÇEK'TEN AÇIKLAMA

Bodrum'daki depremlerle iglili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Profesör Doktor Doğan Perinçek, dün yaptığı açıklamada, "21 Temmuzda 6.6 büyüklükteki Bodrum depremi yaratan Doğu-Batı doğrultulu fay enerjisini çoktan yitirmeye başladı. Yarattığı depremlerin sayısı azalıyor. Son 24 saatlik zaman diliminde Gökova Körfezinde ve yakın dolayında karada sadece 117 artçı deprem oldu" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #milas #bodrum #deprem
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