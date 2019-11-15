Son dakika 15 Kasım 2019 Cuma haberleri! Af yasası ve şartlı ceza indiriminde son durum! Hangi gelişmeler yaşandı

Af yasası ve şartlı ceza indirimi ile ilgili haberler kapsamında MHP heyetinin geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüğü, Bakan Gül'ün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yargı reform paketine dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, "Bildiğiniz gibi daha önce yargı reform stratejisi olarak ortaya konan belge ve uygulamalar, gerçekten Türkiye'de hukuk sisteminin daha etkin bir şekilde işlemesi yönünde önemli reformları ihtiva etmekteydi. Bunun devamı mahiyetinde özellikle çok uzayan davaların hızlandırılması ve bu noktada da vatandaşın yargıya olan güveninin arttırılması noktasındaki hazırladıkları taslağı, sayın Adalet Bakanımız kabine ile paylaştılar." demişti.

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