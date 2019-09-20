MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Meclise Ekim de gelecek.Lakin Ceza İndirimi konusun da,Ak Parti acele edilmemeli,Partiler arası mutabakat sağlanmalı diyormuş,Böyle mazaret olmaz.CHP ve İP bu konu da sürekli vaat veriyor.Meclisde ki Partiler bu konu da uzlaşı için de,Yasa Meclise Ekim de gelmeli." dedi

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