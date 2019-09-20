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SON DAKİKA 20 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan şartlı ceza indirimi açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda yaptığı açıklamada, "Yargı Reformu Meclise Ekim de gelecek.Lakin Ceza İndirimi konusun da,Ak Parti acele edilmemeli,Partiler arası mutabakat sağlanmalı diyormuş,Böyle mazaret olmaz.CHP ve İP bu konu da sürekli vaat veriyor.Meclisde ki Partiler bu konu da uzlaşı için de,Yasa Meclise Ekim de gelmeli." dedi

SON DAKİKA 20 EYLÜL 2019 CUMA HABERLERİ! MHP'li Cemal Enginyurt'tan şartlı ceza indirimi açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

Enginyurt, Yargı Reformu paketinin ekim ayında meclise geleceğini belirtti.

MHP'li vekil, şunları aktardı:

"Yargı Reformu Meclise Ekim de gelecek.

Lakin Ceza İndirimi konusunda, Ak Parti acele edilmemeli, partiler arası mutabakat sağlanmalı diyormuş,

Böyle mazaret olmaz.

CHP ve İP bu konu da sürekli vaat veriyor.

Meclisde ki Partiler bu konu da uzlaşı için de, Yasa Meclise Ekim de gelmeli."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Cemal Enginyurt #şartlı ceza indirimi #af #denetimli serbestlik
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