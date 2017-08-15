Bakanlar Kurulu, kabine revizyonunun ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe’de yapılacak zirvenin öncelikli gündemleri, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve bakanların sunacağı 180 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını Beştepe’de yapacak.



Saat 14.00’te başlaması öngörülen toplantının adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı olacak.



Toplantının öne çıkan gündem maddesi Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması...



Erdoğan bayram tatilinin uzatılmasına ilişkin “Hükümet, 10 günü programına aldı, çalışıyor. Durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur” demişti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olası bir 10 günlük tatilin, turizm ve ekonomiye etkisine ilişkin sunum yapacak.



Toplantıda hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan bakanlıkların 180 günlük eylem planları ve reformları da masada olacak.



Toplantıda terörle mücadele operasyonlarındaki son durum, Suriye'de Afrin ve İdlip, Irak’ta Telafer'deki gelişmeler ile gelecek dönemde ekonomiye ilişkin atılacak adımlar da ele alınacak.



ulusal.com.tr